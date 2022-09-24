خبر | بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي مشترك : ناقشنا في #نيويورك ضرورة ا

خبر | بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي مشترك : ناقشنا في #نيويورك ضرورة الاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة ( حكومة ) لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات الرئاسية و البرلمانية في #ليبيا و أهمية و ضع القاعدة الدستورية للانتخابات بوساطة الامم المتحدة و تحقيق التطلعات الليبية لإدارة عائدات النفط بشفافية . #المرصد ( الخارجية الامريكية )