خبر | بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي مشترك : ناقشنا في #نيويورك ضرورة ا

خبر | بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي مشترك : ناقشنا في #نيويورك ضرورة الاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة ( حكومة ) لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات الرئاسية و البرلمانية في #ليبيا و أهمية و ضع القاعدة الدستورية للانتخابات بوساطة الامم المتحدة و تحقيق التطلعات الليبية لإدارة عائدات النفط بشفافية . #المرصد ( الخارجية الامريكية )
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
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