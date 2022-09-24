المحلل السياسي المختار #الجدال عن لقاء #المنقوش ونظيرها الصومالي: الدولتان كانتا مستعمرتين إيطالية.

– الدولتان نالت أستقلالهما بناء على ترتيبات نهاية الحرب العالمية الثانية.

– الدولتان تعاني من فوضى أنتشار السلاح والمليشيات .

– الدولتان محمية قطرية تركية والدليل أجتماع الجامعة العربية الآخير.

– الحوار حميمي ووجهات النظر متطابقة.

– من وضع الكراسي بهذا الشكل أراد أن يقول ما [تعبوش] أنفسكم مافيش فرق، وعليكم تتبع ومراجعة ما حدث في #الصومال.

– كان بالإمكان أبعاد الكراسي قليلا ولكن غياب الإحساس بقيمة السيادة لبلدك يجعلك مرهون لمن رتب هذا التلاصق والهبوط الساحق.

– أشياء أخرى في طريقة الجلوس [الصياعي] عيب نقولها في حق #ليبيا يا محترمين. #السبق

2022-09-24 23:29:21

1664062161