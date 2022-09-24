المحلل السياسي المختار #الجدال عن لقاء #المنقوش ونظيرها الصومالي: الدولتان كانتا مستعمرتين إيطالية.
– الدولتان نالت أستقلالهما بناء على ترتيبات نهاية الحرب العالمية الثانية.
– الدولتان تعاني من فوضى أنتشار السلاح والمليشيات .
– الدولتان محمية قطرية تركية والدليل أجتماع الجامعة العربية الآخير.
– الحوار حميمي ووجهات النظر متطابقة.
– من وضع الكراسي بهذا الشكل أراد أن يقول ما [تعبوش] أنفسكم مافيش فرق، وعليكم تتبع ومراجعة ما حدث في #الصومال.
– كان بالإمكان أبعاد الكراسي قليلا ولكن غياب الإحساس بقيمة السيادة لبلدك يجعلك مرهون لمن رتب هذا التلاصق والهبوط الساحق.
– أشياء أخرى في طريقة الجلوس [الصياعي] عيب نقولها في حق #ليبيا يا محترمين. #السبق
2022-09-24 23:29:21
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