خبر | ريتشارد نورلاند السفير و المبعوث الامريكي : أعتقد أن الدبيية و باشاآغا لا يستطيعان إدارة #ليبيا ، نحتاج اتفاق عام على حكومة شرعية وهذا يحصل فقط عبر الانتخابات ، بسبب العنف الأخير الجميع يتفهم أن بقاء الوضع على ما هو غير ممكن و علينا التمييز بين الميليشيات فبعضها يمكن أن يكون جزء من مكوّن عسكري جديد وبعضها عصابات إجرامية . #المرصد ( لقاء مع سكاي نيوز )
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ليبيا مباشر
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