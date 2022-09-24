المحلل السياسي، محمد قشوط الليبي:
– الشعب الليبي لن يتحمل بقاء الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن.
– جميع الخيارات أصبحت متاحة خاصة بعد تقرير ديوان المحاسبة وما حمله من ملاحظات.
– تعنت حكومة الدبيبة بشأن تسليم السلطة يعيد مشهد حكومة السراج للواجهة، والذي ترتب عليه العديد من المصاعب الاقتصادية التي لا يمكن تحملها مرة ثانية.
– تصريحات الدبيبة عن الانتخابات وضرورة إجرائها هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن الأخير يعي أن إتمام العملية تعني خروجه من المشهد.
– الأنظار اليوم تتجه للقوات المسلحة والمشير خليفة حفتر، خاصة أن الجيش يعد القوة الأكبر في ليبيا، ومن لديه القدرة على خوض الحرب، إن كانت ضرورية لتحرير طرابلس، والمنطقة الغربية.
– على حكومة باشاغا ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود إذا كانت لديها رغبة في أن تفرض نفسها في كامل ليبيا.
#ليبيا_24
2022-09-25 01:30:03
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