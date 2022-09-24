المحلل السياسي، محمد قشوط الليبي:

– الشعب الليبي لن يتحمل بقاء الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن.

– جميع الخيارات أصبحت متاحة خاصة بعد تقرير ديوان المحاسبة وما حمله من ملاحظات.

– تعنت حكومة الدبيبة بشأن تسليم السلطة يعيد مشهد حكومة السراج للواجهة، والذي ترتب عليه العديد من المصاعب الاقتصادية التي لا يمكن تحملها مرة ثانية.

– تصريحات الدبيبة عن الانتخابات وضرورة إجرائها هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن الأخير يعي أن إتمام العملية تعني خروجه من المشهد.

– الأنظار اليوم تتجه للقوات المسلحة والمشير خليفة حفتر، خاصة أن الجيش يعد القوة الأكبر في ليبيا، ومن لديه القدرة على خوض الحرب، إن كانت ضرورية لتحرير طرابلس، والمنطقة الغربية.

– على حكومة باشاغا ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود إذا كانت لديها رغبة في أن تفرض نفسها في كامل ليبيا.

#ليبيا_24

2022-09-25 01:30:03

1664069403