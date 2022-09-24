المحلل السياسي، محمد #قشوط: الشعب الليبي لن يتحمل بقاء الوضع على ما هو عليه في ا

المحلل السياسي، محمد #قشوط: الشعب الليبي لن يتحمل بقاء الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن.

– جميع الخيارات أصبحت متاحة خاصة بعد تقرير #ديوان_المحاسبة وما حمله من ملاحظات.

– تعنت حكومة #الدبيبة بشأن تسليم السلطة يعيد مشهد حكومة #السراج للواجهة، والذي ترتب عليه العديد من المصاعب الاقتصادية التي لا يمكن تحملها مرة ثانية.

– تصريحات الدبيبة عن #الانتخابات وضرورة إجرائها هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن الأخير يعي أن إتمام العملية تعني خروجه من المشهد.

– الأنظار اليوم تتجه للقوات المسلحة وخليفة #حفتر، خاصة أن الجيش يعد القوة الأكبر في #ليبيا، ومن لديه القدرة على خوض الحرب، إن كانت ضرورية لتحرير #طرابلس، والمنطقة الغربية.

– على حكومة #باشاغا ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود إذا كانت لديها رغبة في أن تفرض نفسها في كامل ليبيا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-25 01:51:10

1664070670