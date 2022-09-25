رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد حمزة: – على الرئاسة الجزائرية ضبط لغة خط

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد حمزة:

– على الرئاسة الجزائرية ضبط لغة خطاب وتصريحات الرئيس الجزائري إتجاه الملف الليبي بما يحترم إرادة وخيارات الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره ويحترم كيان الدولة الليبية وسيادتها واستقلالها وأمنها وأستقرارها.

– أسلوب ولغة الخطاب تحوي على انحياز لنظام سياسي وليس للشعب الليبي وارادته وخياراته .

– حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لاتمثل الشعب الليبي وليست منتخبه من جانبه.

– مسألة التدخل في ليبيا التي لوح بها أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا، وقد تقود إلى آثار وتداعيات خطيره على مسار العلاقات التاريخية والروابط الأخوية فيما بين الشعبين الشقيقين.

#ليبيا_24

2022-09-25 03:02:59

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