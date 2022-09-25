رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: على الرئاسة الجزائرية ضب

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: على الرئاسة الجزائرية ضبط لغة خطاب وتصريحات الرئيس الجزائري إتجاه الملف الليبي بما يحترم إرادة وخيارات الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره ويحترم كيان الدولة الليبية وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.

– أسلوب ولغة الخطاب تحوي على انحياز لنظام سياسي وليس للشعب الليبي وارادته وخياراته.

– حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لاتمثل الشعب الليبي وليست منتخبه من جانبه.

– مسألة التدخل في #ليبيا التي لوح بها أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا، وقد تقود إلى آثار وتداعيات خطيرة على مسار العلاقات التاريخية والروابط الأخوية فيما بين الشعبين الشقيقين. #السبق

2022-09-25 03:11:45

1664075505