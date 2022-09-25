بالصور.. رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي، يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي #فكي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

– اللقاء تناول دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

– المنفي أكد لفكي على دور #ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الإفريقي، وثمن جهود رئيس مفوضية #الاتحاد_الإفريقي وحرصه لدعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الإفريقية. #السبق (بيان)





2022-09-25 05:37:49

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