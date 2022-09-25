الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأحد 25 –09–2022

ملخص عام: طقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا بينما تسجل الحرارة ارتفاع يوم الغد على المناطق الغربية

يشمل يوم الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء يوم الثلاثاء تتكاثر السحب مجدداً على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 33)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من مساء الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصةً على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ، ولا تتجاوز (24)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاع من مساء يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ، ولاتتجاوز (34)مْ على الواحات.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:57)