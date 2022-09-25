في أول أيام الاعتدال الخريفي شهدت العاصمة طرابلس، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق عدد من الأحياء و شلل تام لحركة المرور في عديد من الطرق خاصة الرئيسية، كما أدت إلى غرق جزيرة “عودة الحياة” في منطقة عين زارة التي افتتحها الدبيبة مؤخرا..

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