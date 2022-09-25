نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (25/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• الريح براني إلى شرقي يتحول يوم الغد إلى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على ساحل الخليج مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

• ريح بحري الى شرش هذا اليوم على ساحل البريقة وبنغازي ومتغير الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات بينما يكون براني الى شلوق على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ يوم الغد على ساحل البريقة وشحات.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة الي متوسطة أثناء سقوط المطر.