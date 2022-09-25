ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2021م:

– المؤسسة الليبية للاستثمار خسرت 51 مليون دولار، في عدة شركات ساهمت بها، مثل شركة راسكوم، وتجاوز ديون الشركة 456 مليون دولار.

– خسائر للمؤسسة بشركة مينادرل بقيمة 221 مليون دولار.

– المؤسسة خسرت 9.5 مليون دولار في تصفية شركة بالم هيلز العقارية، و 3 مليون دولار في شركة كاليفورنيا ريسورسيس بنسبة خسارة 100%.

– خسارة 81 مليون دولار في شركة “Emlak Konut” مقابل رأس مال 100 مليون دولار، أي بنسبة خسارة 81%.

– خسارة في مصرف “Netwest Group Plc” بقيمة 18.3 مليون دولار، بعد استثمارها برأس مال 19.5 مليون دولار، بنسبة خسارة 94%.

– خسارة 63 مليون دولار بشركة “Nokia” بعد استثمار برأس مال 78 مليون دولار بنسبة خسارة 81%.

– خسارة 27.7 مليون دولار بمصرف “Raiffesen intel bank” بعد استثمار برأس مال 33 مليون دولار بنسبة خسارة 81%.

– تآكل أصول مصرف ABC المدار من قبل الصديق الكبير، وخسارة 88.8 مليون دولار لتصبح القيمة الحالية 12 مليون فقط.

– الفائدة السالبة على الأموال النقدية في بنك اليورو كلير، بلغت 29 مليون دولار مايجعلها معرضة للتآكل.

#ليبيا_24

2022-09-25 12:24:20

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