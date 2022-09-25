صور | وقفة إحتجاجية لفرق ” الاستجابة 1448 ” من عناصر طبية وطبية مساعدة أمام مقر القابضة للإتصالات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أكتوبر 2020. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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