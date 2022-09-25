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صور | وقفة إحتجاجية لفرق ” الاستجابة 1448 ” من عناصر طبية وطبية مساعدة أمام مقر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة إحتجاجية لفرق ” الاستجابة 1448 ” من عناصر طبية وطبية مساعدة أمام مقر القابضة للإتصالات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أكتوبر 2020. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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