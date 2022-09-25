عاجل// تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2021: – صيانة سيارات خاصة وغير تابعة ل

#عاجل// تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2021:

– صيانة سيارات خاصة وغير تابعة لديوان مجلس وزراء الدبيبة وبمبالغ كبيرة ما يعد تصرفا بالمجان في المال العام

– شراء سيارات بموجب قرار عبدالحميد الدبيبة بقيمة 11.1 مليون دينار بالمخالفة لإجراءات التعاقد

– هناك ضعف في المراقبة والإشراف على العمل المالي في ديوان مجلس وزراء الدبيبة

– التوسع في صرف المكافآت المالية ومقابل العمل الإضافي حيث تم صرف مبلغ 2.99 مليون دينار وصرف مزايا للمراقب المالي في ديوان مجلس وزراء الدبيبة بما يتعارض مع وظيفته الرقابية

– تزايد الالتزامات المالية على ديوان مجلس وزراء الدبيبة بشكل كبير من سنوات سابقة تقدر 13.6 مليون دينار

– هناك تقصير من ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الدبيبة في معالجة الصكوك المعلقة التي يرجع بعضها إلى سنوات سابقة دون القيام بتسويتها

#ليبيا_24

2022-09-25 14:08:42

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