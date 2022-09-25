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المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس #النواب، فتحي #المريمي: المليشيات المسلحة تُعد أكب

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس #النواب، فتحي #المريمي: المليشيات المسلحة تُعد أكبر قوة قاهرة في #ليبيا أمام إجراء #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ استمرار وجود المليشيات المسلحة والمرتزقة والقوات الأجنبية، وعدم إطلاق مصالحة وطنية شاملة، قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

ــ لابد من حل هذه المليشيات وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، وعقد مصالحة شاملة بين الليبيين.

ــ على كافة الأطراف الليبية، إصدار بيانات تُعلن فيها قبولها بنتائج الانتخابات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-25 13:56:47

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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