تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 بخصوص مخالفات بديوان مجلس وزراء حكومة الدب

تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 بخصوص مخالفات بديوان مجلس وزراء حكومة الدبيبة:
– التوسع في صرف المكافآت المالية، ومقابل العمل الإضافي بقيمة 2,999,664,766 مليون دينار.
– شراء سيارات للديوان بقيمة 11,114,395,00 مليون دينار.
– تزايد الالتزامات المالية على الديوان بشكل كبير بقيمة 13,688,319,836 مليون دينار.
– عدم قفل العهدة المالية من 2011 حتى 2020 والبالغ قيمتها 199,153,800 ألف دينار
– التوسع في صرف العهد المالية ما بين يناير 2021 وديسمبر 2022 بقيمة 998,999,500 ألف دينار.
ـ صيانة سيارات خاصة غير تابعة للديوان بمبالغ كبيرة ما يعد تصرفا بالمجان في المال العام.
#ليبيا_24
2022-09-25 15:02:45
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