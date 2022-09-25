موقع “العربي الجديد” الممول من #قطر: #القاهرة بعثت رسائل للدبيبة عبر وسطاء ليبيي

موقع “العربي الجديد” الممول من #قطر: #القاهرة بعثت رسائل للدبيبة عبر وسطاء ليبيين وعرب، للتهدئة ووقف التصعيد الدبلوماسي، عقب انسحاب وفد #مصر، من اجتماعات مجلس #الجامعة_العربية، على مستوى وزراء الخارجية، اعتراضًا على تسلم نجلاء #المنقوش رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

ــ الخطوة المصرية جاءت في أعقاب إجراء غير معلن، عبر إصدار الدبيبة تعليمات، بوقف إجراءات دخول دفعة كبيرة من العمالة المصرية إلى #ليبيا.

ــ رسائل الغضب من جانب حكومة #الدبيبة لم تتوقف عند ملف العمالة، ولكن انتقلت إلى ملف الصادرات الزراعية المصرية إلى #ليبيا، حيث تم رفض استلام أكثر من شحنة آتية من #مصر بدعوى عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

ــ الدبيبة يدرك أهمية الملف الاقتصادي بالنسبة للقاهرة في الوقت الراهن، وهو ما دفعه للضغط عليها من خلاله، من أجل تحييد موقفها بشأن حكومته، التي يسعى للإبقاء عليها لحين إجراء #انتخابات. #السبق

2022-09-25 14:45:43

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