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خبر | باشاآغا يباشر العمل من #بنغازي باجتماع مع عدد من وزراء حكومته لمناقشة تنفي

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | باشاآغا يباشر العمل من #بنغازي باجتماع مع عدد من وزراء حكومته لمناقشة تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض المرافق التعليمية والصحية والمطارات وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وحصر هذه المشاريع المتعثرة لاستكمالها . #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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