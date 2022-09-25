خبر | باشاآغا يباشر العمل من #بنغازي باجتماع مع عدد من وزراء حكومته لمناقشة تنفي

خبر | باشاآغا يباشر العمل من #بنغازي باجتماع مع عدد من وزراء حكومته لمناقشة تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض المرافق التعليمية والصحية والمطارات وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وحصر هذه المشاريع المتعثرة لاستكمالها . #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي)