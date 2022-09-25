بالصور.. فتحي #باشاغا يناقش مع عدد من وزراء حكومته الموازية بمقر ديوان رئاسة الو

بالصور.. فتحي #باشاغا يناقش مع عدد من وزراء حكومته الموازية بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية بعدد من المطارات.

– حضر الاجتماع كل من وزير التخطيط والمالية أسامة #حماد، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال محمد، ووزير الطيران المدني هشام #أبوشكيوات، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني.

– الاجتماع تناول عدداً من الملفات الخدمية شملت تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض أعمال التجهيز للمرافق التعليمية والصحية، وصيانة عدد من مطارات الدولة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، وقد تم الاتفاق على تقديم مقترح مفصل لمعالي رئيس الحكومة يتضمن حصر المشاريع المتوقفة والمتعثرة بغية استكمالها، إضافة إلى مقترح مشاريع جديدة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في جميع البلديات وإنشاء طرق جديدة تربط المدن والمناطق الليبية.

– كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعجيل أعمال الصيانة وتهيئة المقرات الإدارية والخدمية والمطار بمدينة #سرت. #السبق (بيان)











2022-09-25 16:43:43

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