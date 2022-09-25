خبر | من تقرير هيئة الرقابة 21 عن ديوان وزارة التعليم العالي : التوسع في بند إي

خبر | من تقرير هيئة الرقابة 21 عن ديوان وزارة التعليم العالي :

📍التوسع في بند إيجار المباني بقيمة 359 ألف د.ل و في بند نفقات السفر بقيمة 1.6 مليون د.ل .

📍التوسع في صرف المكافآت المالية للموظفين بقيمة أكثر من نصف مليون د.ل .

📍عدم وجود قاعدة بيانات بحصر عدد الطلبة المسجلين بالجامعات والكليات الخاصة في كل #ليبيا .

📍عدم وجود تقرير من مركز ضمان الجودة عند منح تراخيص مزاولة للجامعات والكليات الخاصة .

📍عدم تفتيش مركز ضمان الجودة على مؤسسات التعليم

العالي الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار

📍ضعف التنسيق والتواصل بين إدارة الملحقيات والملحقية الأكاديمية بالساحات الخارجية .

📍عدم تقديم أي تقارير عن الموفدين لبيان أعداد وأسماء من أنهوا دراستهم أو مدد إيفادهم للخارج . #المرصد