خبر | من تقرير هيئة الرقابة 21 عن ديوان وزارة التعليم العالي : التوسع في بند إي

خبر | من تقرير هيئة الرقابة 21 عن ديوان وزارة التعليم العالي :
📍التوسع في بند إيجار المباني بقيمة 359 ألف د.ل و في بند نفقات السفر بقيمة 1.6 مليون د.ل .
📍التوسع في صرف المكافآت المالية للموظفين بقيمة أكثر من نصف مليون د.ل .
📍عدم وجود قاعدة بيانات بحصر عدد الطلبة المسجلين بالجامعات والكليات الخاصة في كل #ليبيا .
📍عدم وجود تقرير من مركز ضمان الجودة عند منح تراخيص مزاولة للجامعات والكليات الخاصة .
📍عدم تفتيش مركز ضمان الجودة على مؤسسات التعليم
العالي الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار
📍ضعف التنسيق والتواصل بين إدارة الملحقيات والملحقية الأكاديمية بالساحات الخارجية .
📍عدم تقديم أي تقارير عن الموفدين لبيان أعداد وأسماء من أنهوا دراستهم أو مدد إيفادهم للخارج . #المرصد
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