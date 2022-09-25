“مخالفات بالجملة”.. تقرير هيئة #الرقابة_الإدارية للعام 2021 عن وزارة التعليم الع

“مخالفات بالجملة”.. تقرير هيئة #الرقابة_الإدارية للعام 2021 عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة #الدبيبة: التوسع في بند إيجار المباني بقيمة 359 ألف د.ل وفي بند نفقات السفر بقيمة 1.6 مليون د.ل.

– التوسع في صرف المكافآت المالية للموظفين بقيمة أكثر من نصف مليون د.ل.

-عدم وجود قاعدة بيانات بحصر عدد الطلبة المسجلين بالجامعات والكليات الخاصة في كل #ليبيا.

– عدم وجود تقرير من مركز ضمان الجودة عند منح تراخيص مزاولة للجامعات والكليات الخاصة.

– عدم تفتيش مركز ضمان الجودة على مؤسسات التعليم

العالي الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار.

– ضعف التنسيق والتواصل بين إدارة الملحقيات والملحقية الأكاديمية بالساحات الخارجية.

– عدم تقديم أي تقارير عن الموفدين لبيان أعداد وأسماء من أنهوا دراستهم أو مدد إيفادهم للخارج. #السبق

2022-09-25 17:31:35

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