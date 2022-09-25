أكدت هيئة الرقابة الإدارية، تسجيلها 216 قضية لسنة 2021، تتعلق بالمخالفات المال

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، تسجيلها 216 قضية لسنة 2021، تتعلق بالمخالفات المالية، وتوجيه الاتهام إلى 554 شخصا، وأضافت الهيئة في تقرير لها أنها أحالت 327 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية، في 121 قضية و35 متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية، وأشار إلى إحالة 47 متهما إلى المجالس التأديبية المختصة في 14 قضية وحفظ 37 قضية أخرى.

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