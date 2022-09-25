طالبت أندية الدوري الممتاز بالمجموعة الأولى وعدد من أندية المجموعة الثانية، اتحا

طالبت أندية الدوري الممتاز بالمجموعة الأولى وعدد من أندية المجموعة الثانية، اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى الأول من نوفمبر القادم، وذلك خلال اجتماعها اليوم بمدينة شحات بشرق ليبيا، وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد حدد منتصف أكتوبر المقبل، موعدا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الممتاز قبل طلب التأجيل من عدد منها لنوفمبر القادم

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