عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب: الوضع الليبي ليس بالمعقد كما الوضع في بلد

عضو مجلس #الدولة الاستشاري محمد #معزب: الوضع الليبي ليس بالمعقد كما الوضع في بلدان عربية أخرى خاضت تجربة الربيع العربي مثل #سوريا و #اليمن.

– #الولايات_المتحدة ومِن ورائها أوروبا تستطيع انتشال #ليبيا مما هي فيه ووضعها على سكة الحل إن كانت جادة حتى بوجود النفوذ الروسي.

– الخلاف بين الليبيين اتسعت فجوته بسبب التدخلات الإقليمية والدولية لكنها ليست خلافات جوهرية وعميقة.

– الصراع بين القطبين الدوليين المتنازعين الروسى والأمريكى هي من تشكل أوضاع العالم اليوم وبالتالي ستنعكس على أوضاع الأزمات القائمة في ليبيا والمنطقة العربية ولن ينتهي الصراع إلا بتسوية جديدة لكل الأوضاع الحالية.

– إمدادات الطاقة أداة من أدوات الحرب وليبيا تشكل أهمية بالغة في هذا المضمار؛ من حيث إمكانية تأمينها للنفط والغاز لأوروبا التي يتوقع أن تشهد شتاء قاسيا إذا استمرت الحرب في #أوكرانيا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-26 01:39:03

1664156343