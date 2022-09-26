#عاجل.. #جهاز_الإسعاف_والطوارئ يعلن وفاة طفلة بطريق #بئر_الغنم إثر رصاصة طائشة من منطقة الاشتباكات لترتفع حصيلة القتلى إلى 5 حتى الآن.

الجهاز: الحصيلة قابلة للزيادة إذا ما استمرت الاشتباكات بمدينة #الزاوية. #السبق