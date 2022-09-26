استمرارًا لمخالفات #بوجناح.. هيئة #الرقابة_الإدارية في تقريرها لعام 2021 بشأن وز

استمرارًا لمخالفات #بوجناح.. هيئة #الرقابة_الإدارية في تقريرها لعام 2021 بشأن وزارة #الصحة بحكومة #الدبيبة تكشف توريد سيارات كيا سبورتاج موديل 2020 لمكتب الوزير دون قيدها بالملفات

التقرير: تم توريد 2 سيارة كيا سبورتاج موديل 2020 واستلامها من قبل مدير مكتب الوزير ومستشار الوزير للشؤون الفنية دون قيدهما بملف السيارات المملوكة للوزارة.

التقرير: تم تجزئة عقود الوزارة بقصد التهرب من إخضاعها للمراجعة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة للقانون.

التقرير: تم إصدار التكليفات وتنفيذها دون عرضها على ديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام القانون.

التقرير: صدرت عدد من قرارات الوزير بإحالة ودائع مالية إلى بعض الساحات خصمًا من بند العلاج بالخارج للصرف منها على علاج المرضى دون الاستناد على أي مراسلة من إدارة الشؤون العلاجية لتحديد قيمة الوديعة المفترض إحالتها بناء على تقرير المصروفات بالساحة.

التقرير: صدور قرارات بالمخالفة تم بموجبها تخصيص ما يقرب من 1.5 مليون دينار خصما من حساب الطوارئ المخصص لتسيير مراكز العزل والفلترة وذلك للصرف منه على مكافآت اللجان والعمل الإضافي لموظفي ديوان الوزارة عن سنوات سابقة.

التقرير: قام الوزير بترشيح عدد من الموظفين للعمل كملحقين صحيين بالسفارات دون ضوابط أو معايير للترشيح. #السبق









2022-09-26 10:26:40

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