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صور | توقف الاشتباكات بين المجموعات المتناحرة التابعة للداخلية والدفاع في #الزاو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | توقف الاشتباكات بين المجموعات المتناحرة التابعة للداخلية والدفاع في #الزاوية بعد ليلة دامية مرت على المدينة وأهلها خلفت عدد من الضحايا بصفوف المدنيين. #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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