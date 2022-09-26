صور | توقف الاشتباكات بين المجموعات المتناحرة التابعة للداخلية والدفاع في #الزاو

صور | توقف الاشتباكات بين المجموعات المتناحرة التابعة للداخلية والدفاع في #الزاوية بعد ليلة دامية مرت على المدينة وأهلها خلفت عدد من الضحايا بصفوف المدنيين. #المرصد #ليبيا