عاجل > داخلية باشاآغا: نستنكر بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بمدينة #الزاوية و

عاجل > داخلية باشاآغا: نستنكر بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بمدينة #الزاوية والتي نتج عنها ترويع للآمنين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

⚡️هذه الأحداث المأساوية تتحمل مسؤوليتها الحكومة منتهية الولاية باعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجي للمخدرات.

⚡️ بالرغم من إهدارها للمال العام لم تنظر بعين الاعتبار لهذه الجماعات وضمها لمؤسسات الدولة بل كانت داعم مما زاد من تغولها.

⚡️ باشرنا في عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات وتقديمهم للعدالة.

⚡️ نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته اتجاه هذه الافعال التي تحدث بشكل مستمر. (بيان) #ليبيا #المرصد