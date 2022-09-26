بالصور.. الطفلة صابرين #الشتيوي (10 سنوات) ضحية الاشتباكات المسلحة بمدينة #الزاوية بين عناصر كتيبة #السلعة التابعة لعثمان #اللهب وأبناء #سيفاو. #السبق
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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