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بالصور.. الطفلة صابرين #الشتيوي (10 سنوات) ضحية الاشتباكات المسلحة بمدينة #الزاوية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بالصور.. الطفلة صابرين #الشتيوي (10 سنوات) ضحية الاشتباكات المسلحة بمدينة #الزاوية بين عناصر كتيبة #السلعة التابعة لعثمان #اللهب وأبناء #سيفاو. #السبق

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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