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الزحوف يكشف تفاصيل ما تم الاتفاق عليه لإيقاف اشتباكات الزاوية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية البشتي #الزحوف: تم الاتفاق على تسليم المتسبب في اندلاع الاشتباكات في #الزاوية المتـهم بإطــلاق الرصــ.ـاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية ووقف الاشتباكات.

البشتي الزحوف: تم الاتفاق على عقد اجتماع في الزاوية بإشراف عضو المجلس #الرئاسي عبدالله #اللافي وآمر المنطقة العسكرية الغربية صلاح #النمروش والمسؤولين الأمنيين في المدينة ومجلس الحكماء والأعيان لبحث وقف الاشتباكات.

البشتي الزحوف: الاجتماع سيبحث خطط التصدي للجريمة والعصابات الخارجة عن القانون وتجارة #المخـ.ـدرات بالمدينة. السبق (تصريحات صحفية)

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ليبيا مباشر

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