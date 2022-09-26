الزحوف يكشف تفاصيل ما تم الاتفاق عليه لإيقاف اشتباكات الزاوية

عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية البشتي #الزحوف: تم الاتفاق على تسليم المتسبب في اندلاع الاشتباكات في #الزاوية المتـهم بإطــلاق الرصــ.ـاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية ووقف الاشتباكات.

البشتي الزحوف: تم الاتفاق على عقد اجتماع في الزاوية بإشراف عضو المجلس #الرئاسي عبدالله #اللافي وآمر المنطقة العسكرية الغربية صلاح #النمروش والمسؤولين الأمنيين في المدينة ومجلس الحكماء والأعيان لبحث وقف الاشتباكات.

البشتي الزحوف: الاجتماع سيبحث خطط التصدي للجريمة والعصابات الخارجة عن القانون وتجارة #المخـ.ـدرات بالمدينة. السبق (تصريحات صحفية)