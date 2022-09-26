آمر القوة الثانية للتأمين والدعم، محمد بن يوسف: الوضع هادئ في مدينة #الزاوية، بع

آمر القوة الثانية للتأمين والدعم، محمد بن يوسف: الوضع هادئ في مدينة #الزاوية، بعد الاتفاق على هدنة بين الأطراف المتنازعة.

ــ لم يتواصل معنا أحد من الحكومة حتى الآن، وسمعنا صباح اليوم، صوت طائرة تجوب سماء المدينة.

ــ هناك مساع للتهدئة من الحكماء والأعيان بالزاوية، وكل الأطراف متفقة على خروج المكلف بمكتب مكافحة المخدرات، محمد السيفاو، لاستعانته بعدد كبير من المرتزقة الأفارقة للقتال معه.

ــ الاشتباكات خلفت أضرارًا مادية كبيرة في المدينة نتيجة استخدام كل أنواع الأسلحة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-26 13:52:13

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