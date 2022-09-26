استمرار الاشتباكات المسلحة لليوم الثاني على التوالي في الزاوية

بالصور.. استمرار الاشتباكات المسلحة، لليوم الثاني على التوالي، بين عناصر كتيبة #السلعة التابعة لعثمان #اللهب، وأبناء #سيفاو، في مدينة ‫#الزاوية‬، وسط صمت حكومي ودولي.

– الاشتباكات مستمرة بالأسلحة المتوسطة والقواذف والراجمات وسط الأحياء السكنية.

ــ الاشتباكات أسفرت عن وفاة طفلة تُدعى “صابرين الشتيوي” إثر إصابتها برصاصة طائشة، ووفاة مواطن مصري الجنسية بعد محاولة إسعافه، في حصيلة مبدئية للاشتباكات.

ــ الاشتباكات أسفرت أيضًا عن إصابة أكثر من 20 مدنيًا، وتحويلهم إلى مستشفى الزاوية، وإصابة عائلة بأكملها داخل سيارتهم، وامرأة في العقد السادس من عمرها.

ــ من بين المصابين أيضًا، الشاب معز بنيني، الذي تُعد إصابته خطيرة، والشاب أحمد الخطري من #صرمان.

ــ الطريق الرابط بين الزاوية و #طرابلس والمنطقة الغربية، مُغلق من بوابة #الحرشة، إلى الإشارة الضوئية #الضمان. #السبق