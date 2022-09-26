أكد عضو أعيان وحكماء الزاوية، البشتي الزحوف، توقف الاشتباكات المسلحة في المدينة وانسحاب قوات الطرفين بعد التوصل لاتفاق بتسليم المطلوب معاذ بلال، مشيرا أن النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع مدير أمن الزاوية وآمر المنطقة العسكرية الغربية لبحث الملف الأمني بشأن المخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة.

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