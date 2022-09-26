عاجل

أكد عضو أعيان وحكماء الزاوية، البشتي الزحوف، توقف الاشتباكات المسلحة في المدينة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد عضو أعيان وحكماء الزاوية، البشتي الزحوف، توقف الاشتباكات المسلحة في المدينة وانسحاب قوات الطرفين بعد التوصل لاتفاق بتسليم المطلوب معاذ بلال، مشيرا أن النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع مدير أمن الزاوية وآمر المنطقة العسكرية الغربية لبحث الملف الأمني بشأن المخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك