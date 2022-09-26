قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” ،إنه من المبكر مناقشة مشروع تشكيل المحكم

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” ،إنه من المبكر مناقشة مشروع تشكيل المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية وتحضيرا كاملا؛ لأنه يمس بالدرجة الأولى السلطة القضائية، مشيرا إلى هذا القانون يجب أن يحظى بموافقة غالبية مجلس النواب دون فرضه من أي شخص كان حتى من رئيس المجلس “عقيلة صالح” نفسه، حسب قوله.

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