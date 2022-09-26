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قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” ،إنه من المبكر مناقشة مشروع تشكيل المحكم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” ،إنه من المبكر مناقشة مشروع تشكيل المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية وتحضيرا كاملا؛ لأنه يمس بالدرجة الأولى السلطة القضائية، مشيرا إلى هذا القانون يجب أن يحظى بموافقة غالبية مجلس النواب دون فرضه من أي شخص كان حتى من رئيس المجلس “عقيلة صالح” نفسه، حسب قوله.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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