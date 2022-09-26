عاجل > بعثة الامم المتحدة لدى #ليبيا : نتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإص

عاجل > بعثة الامم المتحدة لدى #ليبيا : نتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في #الزاوية الليلة الماضية وصباح اليوم. ⚡️ندين استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان. ⚡️نكرر الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة. (بيان) #المرصد