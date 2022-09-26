رئيس المنظمة الليبية لحقوق الانسان، حنان الشريف : – تقرير ديوان المحاسبة عن الع

رئيس المنظمة الليبية لحقوق الانسان، حنان الشريف :
– تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 لا يختلف عن سابقه من التقارير ، أخذا في الحسبان فساد الديون نفسه الذي يحتاج إلى تقرير خاص .
– هذه التقارير عندما تمر بلا محاسبات قانونية، فهي تعزز اللامبالاة، وسياسة الإفلات من العقاب في جميع هياكل الإدارة العامة .
– هذه التقارير هي عينة من الفساد الكلي المنتشر في كل مؤسسات الدولة و قطاعاتها في كل المناطق والبلديات .
– هذه الآلية من نظام المراقبة والمتابعة لم تعد مجدية، والردود التي قدمتها بعض الجهات ردود قاصرة غير مسؤولة، الذي يتبين معه بجلاء واضح كيف تدار مؤسسات الدولة الليبية .
– نطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد وفق كل التقارير المعلنة لديوان المحاسبة، وأن يحرك النائب العام الدعوي الجنائية بشأنهم .
– نطالب مختلف الجهات بالسعي لإنجاز الانتخابات، وإنهاء كل هذه الأجسام المتشابكة والمتحالفة علي الفساد .
#ليبيا_24
2022-09-26 16:30:05
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