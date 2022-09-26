رئيس #المنظمة_الليبية_لحقوق_الإنسان، حنان #الشريف: تقرير #ديوان_المحاسبة عن العا

رئيس #المنظمة_الليبية_لحقوق_الإنسان، حنان #الشريف: تقرير #ديوان_المحاسبة عن العام 2021 لا يختلف عن سابقه من التقارير ، أخذا في الحسبان فساد الديوان نفسه الذي يحتاج إلى تقرير خاص.

– هذه التقارير عندما تمر بلا محاسبات قانونية، فهي تعزز اللامبالاة، وسياسة الإفلات من العقاب في جميع هياكل الإدارة العامة.

– هذه التقارير هي عينة من الفساد الكلي المنتشر في كل مؤسسات الدولة و قطاعاتها في كل المناطق والبلديات.

– هذه الآلية من نظام المراقبة والمتابعة لم تعد مجدية، والردود التي قدمتها بعض الجهات ردود قاصرة غير مسؤولة، الذي يتبين معه بجلاء واضح كيف تدار مؤسسات الدولة الليبية.

– نطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد وفق كل التقارير المعلنة لديوان المحاسبة، وأن يحرك #النائب_العام الدعوي الجنائية بشأنهم.

– نطالب مختلف الجهات بالسعي لإنجاز #الانتخابات، وإنهاء كل هذه الأجسام المتشابكة والمتحالفة علي الفساد. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-26 16:42:36

1664210556