طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،مكتب النائب العام والمدعي العام العسك

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري وزارة الداخلية بحكومة الوحدة بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار، ومباشر التحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

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