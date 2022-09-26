تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 : وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قامت بتنس

تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 :
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قامت بتنسيب عدد من الموظفين للعمل بالإدارات السياسية بمؤهلات لا تتناسب وطبيعة عمل هذه الإدارات.
– عدم مطالبة بعض الموظفين بتسليم ما بعهدتهم من سيارات بعد تكليفهم بمهام العمل بالخارج أو بعد انتهاء مدة الندب لمن هم خارج القطاع ومنحهم شهائد الدفع الأخير.
– عدم تقيد الوزارة بمدة الإيفاد بالخارج بالمخالفة للقانون.
– الدبيبة أصدر قرارات تسمية وكلاء لوزارة الخارجية بالمخالفة لأحكام اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.
– تم تفويض البعثات بالخارج بالإنفاق من باب الطوارئ دون الرجوع للمراقب المالي لمتابعة أوجه الإنفاق والقصور.
– عدم وجود خطة لصيانة وبناء وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج لافتقار بعضها لأعمال الصيانة.
– عدم وجود استراتيجية للتقليل من عملية إيجار العقارات بين مقار السفارات وبيوت الضيافة والتي بلغ عددها 57 عقارًا ما رتب أعباء مالية على الدولة.
– عدم تسديد الالتزامات المالية الخاصة بإيجار مقار السفارات والقنصليات الليبية بالخارج عن الفترة من 2016 إلى 2020 بقيمة 3 مليون و588 ألف دينار.
-تسديد قيمة إيجارات مقار بعض السفارات الإفريقية في ليبيا بالرغم من أن ليبيا بها مبان مملوكة للدولة الليبيةبالمخالفة لمبدأ المعاملة بالمثل.
– إيفاد بعض الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد وممن سيبلغها بعد سنة في مهام عمل خارجية.
– تراخي الوزارة في حل إشكالية الناقلة بدر وعدم التفاوض مع الحكومة البلغارية للوصول إلى تسوية ودية حولها.
– صرف مكافآت مالية من المبلغ المخصص لنفقات الطوارئ بالمخالفة للقانون.
– الوزارة لم تتقيد بمنشور الهيئة بشأن تعبئة إقرار عدم الحصول على أي جنسية غير الجنسية الليبية.
#ليبيا_24
2022-09-26 17:55:55
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