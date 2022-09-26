تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 : وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قامت بتنس

تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 :

وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قامت بتنسيب عدد من الموظفين للعمل بالإدارات السياسية بمؤهلات لا تتناسب وطبيعة عمل هذه الإدارات.

– عدم مطالبة بعض الموظفين بتسليم ما بعهدتهم من سيارات بعد تكليفهم بمهام العمل بالخارج أو بعد انتهاء مدة الندب لمن هم خارج القطاع ومنحهم شهائد الدفع الأخير.

– عدم تقيد الوزارة بمدة الإيفاد بالخارج بالمخالفة للقانون.

– الدبيبة أصدر قرارات تسمية وكلاء لوزارة الخارجية بالمخالفة لأحكام اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.

– تم تفويض البعثات بالخارج بالإنفاق من باب الطوارئ دون الرجوع للمراقب المالي لمتابعة أوجه الإنفاق والقصور.

– عدم وجود خطة لصيانة وبناء وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج لافتقار بعضها لأعمال الصيانة.

– عدم وجود استراتيجية للتقليل من عملية إيجار العقارات بين مقار السفارات وبيوت الضيافة والتي بلغ عددها 57 عقارًا ما رتب أعباء مالية على الدولة.

– عدم تسديد الالتزامات المالية الخاصة بإيجار مقار السفارات والقنصليات الليبية بالخارج عن الفترة من 2016 إلى 2020 بقيمة 3 مليون و588 ألف دينار.

-تسديد قيمة إيجارات مقار بعض السفارات الإفريقية في ليبيا بالرغم من أن ليبيا بها مبان مملوكة للدولة الليبيةبالمخالفة لمبدأ المعاملة بالمثل.

– إيفاد بعض الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد وممن سيبلغها بعد سنة في مهام عمل خارجية.

– تراخي الوزارة في حل إشكالية الناقلة بدر وعدم التفاوض مع الحكومة البلغارية للوصول إلى تسوية ودية حولها.

– صرف مكافآت مالية من المبلغ المخصص لنفقات الطوارئ بالمخالفة للقانون.

– الوزارة لم تتقيد بمنشور الهيئة بشأن تعبئة إقرار عدم الحصول على أي جنسية غير الجنسية الليبية.

#ليبيا_24

2022-09-26 17:55:55

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