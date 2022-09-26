عاجل

تيار الصادق #الغرياني “سامي #الساعدي – عبد الباسط #غويلة – سهيل الغرياني – محمود

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تيار الصادق #الغرياني “سامي #الساعدي – عبد الباسط #غويلة – سهيل الغرياني – محمود #عبد_العزيز”، ينعون يوسف #القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لجماعة #الإخوان، والذي وافته المنية اليوم في #قطر عن عمر يناهز 96 عامًا.

ــ سهيل الغرياني: نسأل الله أن يعوض الأمة خيرًا في الإمام المجاهد يوسف القرضاوي.

ــ عبد الباسط غويلة: القرضاوي كان سببًا في ثباتنا وحبنا للدين.

ــ محمود عبد العزيز: قضى 96 عامًا في نصرة الإسلام والمسلمين، فاللهم عوضّ الأمة فيه خيرًا.

ــ المسؤول الشرعي بالجماعة المقاتلة سامي الساعدي: اللهم اجزه عن العلم والإسلام خير الجزاء.

– رئيس التحالف الليبي الأمريكي في #واشنطن عصام #عميش: رحم الله علامة الأمة، العالم الفقيه المجتهد المجاهد. #السبق





2022-09-26 16:36:36

1664210196

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك