تيار الصادق #الغرياني “سامي #الساعدي – عبد الباسط #غويلة – سهيل الغرياني – محمود #عبد_العزيز”، ينعون يوسف #القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لجماعة #الإخوان، والذي وافته المنية اليوم في #قطر عن عمر يناهز 96 عامًا.

ــ سهيل الغرياني: نسأل الله أن يعوض الأمة خيرًا في الإمام المجاهد يوسف القرضاوي.

ــ عبد الباسط غويلة: القرضاوي كان سببًا في ثباتنا وحبنا للدين.

ــ محمود عبد العزيز: قضى 96 عامًا في نصرة الإسلام والمسلمين، فاللهم عوضّ الأمة فيه خيرًا.

ــ المسؤول الشرعي بالجماعة المقاتلة سامي الساعدي: اللهم اجزه عن العلم والإسلام خير الجزاء.

– رئيس التحالف الليبي الأمريكي في #واشنطن عصام #عميش: رحم الله علامة الأمة، العالم الفقيه المجتهد المجاهد. #السبق











2022-09-26 16:36:36

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