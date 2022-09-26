سكان منطقة #زاوية_الدهماني يهددون #الدبيبة بإغلاق مقر الدعم المركزي التابع لمحمد #البكباك القيادي السابق في كتيبة ثوار #طرابلس والذي تم إزالته قبل أيام حال تخصيصه لأي جهة أمنية.

السكان: طالبنا مرارًا بإزالة مقر الدعم المركزي التابع لمحمد البكباك القيادي السابق في كتيبة ثوار #طرابلس بجانب إذاعة #ليبيا الوطنية حتى تمت الإزالة.

السكان: طلبنا تخصيص المكان لبلدية طرابلس حتى لا يتم استغلاله مرة أخرى من أي جهة حكومية أو أمنية.

السكان: تعاون عميد بلدية طربلس بهذا الخصوص وقام بمراسلة الحكومة.

السكان: تبين بعد فترة من الرسالة نوايا الحكومة أنها لا ترغب في تخصيص المكان للبلدية.

السكان: حكومة الدبيبة تنوي تسليم المقر لجهة أمنية أخرى ليرجع المكان كما كان في السابق.

السكان: ننتظر رد واضح وصريح من الحكومة وإذ لم يتم الرد سوف تقوم بقفل المكان والوقوف أمام اي جهة تقوم باستغلال المكان. #السبق

2022-09-26 19:53:39

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