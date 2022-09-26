منظمة رصد الجرائم الليبية: – تابعنا الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابع

منظمة رصد الجرائم الليبية:

– تابعنا الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة ومجموعة تابعة لمديرية أمن الزاوية، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة، وسط الأحياء السكنية جنوب مدينة الزاوية.

-رصدنا مقتل طفلة 9 سنوات، وطفل آخر 6 سنوات مصري الجنسية، وإصابة (10) مدنيين على الأقل بينهم حالات حرجة، بسبب سقوط الرصاص والقذائف.

– حكومة الوحدة تتحمل المسؤولية، وعلى النائب العام بفتح تحقيق فوري لملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

– ندعو البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا؛ لفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات المروعة ضد المدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

#ليبيا_24

2022-09-26 20:11:11

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