عاجل

المكونات الاجتماعية بمدينة الزاوية: – التوصل إلى اتفاق لإيقاف الاشتباكات وتشكيل

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المكونات الاجتماعية بمدينة الزاوية:

– التوصل إلى اتفاق لإيقاف الاشتباكات وتشكيل لجان لتسوية الوضع وحصر الأضرار.
– إيقاف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة بجهود الخيرين والأعيان من حكماء المدينة.
– تم عقد اجتماع طارئ في مديرية أمن الزاوية، استجابت له كافة المكونات في المدينة لوضع حدود جذرية لكافة المشاكل.- حضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي وآمر منطقة الساحل الغربي وعميد بلدية الزاوية ومدير أمنها.
– تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مكونات الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب عليه.
– تم تكليف المجلس البلدي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.
– تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومحاربة القوى الهدامة داخل المدينة.

#ليبيا_24

2022-09-26 19:57:55

1664222275

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك