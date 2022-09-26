المكونات الاجتماعية بمدينة الزاوية:

– التوصل إلى اتفاق لإيقاف الاشتباكات وتشكيل لجان لتسوية الوضع وحصر الأضرار.

– إيقاف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة بجهود الخيرين والأعيان من حكماء المدينة.

– تم عقد اجتماع طارئ في مديرية أمن الزاوية، استجابت له كافة المكونات في المدينة لوضع حدود جذرية لكافة المشاكل.- حضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي وآمر منطقة الساحل الغربي وعميد بلدية الزاوية ومدير أمنها.

– تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مكونات الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب عليه.

– تم تكليف المجلس البلدي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.

– تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومحاربة القوى الهدامة داخل المدينة.

#ليبيا_24

2022-09-26 19:57:55

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