المكونات الاجتماعية بمدينة الزاوية:
– التوصل إلى اتفاق لإيقاف الاشتباكات وتشكيل لجان لتسوية الوضع وحصر الأضرار.
– إيقاف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة بجهود الخيرين والأعيان من حكماء المدينة.
– تم عقد اجتماع طارئ في مديرية أمن الزاوية، استجابت له كافة المكونات في المدينة لوضع حدود جذرية لكافة المشاكل.- حضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي وآمر منطقة الساحل الغربي وعميد بلدية الزاوية ومدير أمنها.
– تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مكونات الزاوية للتواصل مع أطراف النزاع لتسوية الوضع الاجتماعي المترتب عليه.
– تم تكليف المجلس البلدي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.
– تفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن ومحاربة القوى الهدامة داخل المدينة.
#ليبيا_24
2022-09-26 19:57:55
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