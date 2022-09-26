عاجل.. جهاز #الردع يعلن استلام أحد المطلوبين المتسببين في الاشتباكات المسلحة ال

#عاجل.. جهاز #الردع يعلن استلام أحد المطلوبين المتسببين في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة #الزاوية بين عناصر كتيبة #السلعة التابعة لعثمان #اللهب وأبناء #سيفاو.

الجهاز: بعد ما شهدته مدينة الزاوية ليلة أمس من اشتباكات أدت إلى وفاة خمسة أشخاص وتفاقم الوضع في المدينة وبعد تدخل العديد من الأطراف لفض النزاع وإنهاء الحرب القائمة، وبمتابعة كلاً من رئيس المجلس #الرئاسي ورئيس الحكومة ورئيس الأركان العامة ووزير الداخلية وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي ومدير أمن الزاوية تم التواصل معنا بخطاب كتابي من قبل مجلس حكماء وأعيان الزاوية لمتابعة أسباب الاشتباك والوقوف عليها واستلام المطلوبين المسببين لهذا الصراع.

الجهاز: تم بالفعل استلام أحد المطلوبين والبدء فعلياً في التحقيق وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى إيقاف نهائي للصراع الدائر وتكون الكلمة والفيصل للسلطات القضائية. #السبق (بيان)

2022-09-26 21:59:49

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