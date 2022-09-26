أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هارندل، على ضرورة تحديد موعد لإقامة ال

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هارندل، على ضرورة تحديد موعد لإقامة الانتخابات، وذلك خلال اجتماعها مع رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح، في مقر المفوضية العليا للانتخابات اليوم الإثنين، وبحسب الحساب الرسمي للمفوضية فإن السفيرة اطلعت خلال الزيارة على ما تقوم به المفوضية من أعمال تصب في تطوير مختلف مجالات العملية الانتخابية.

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