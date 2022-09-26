رئيس المجلس الدولة خالد المشري في جلسة المجلس الـ79:
– تقرير ديوان المحاسبة حول لنا بشكل رسمي.
– نطالب بتشكيل لجان فرعية من القطاعات، خاصة من مكافحة الفساد، واللجنة الرقابية، ولجنة الخدمات، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
– كما نطالب بتشكيل لجان فرعية لمتابعة ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية.
– بعض المناصب السيادية تعاني الآن، أبرزها هيئة مكافحة الفساد، وهناك أكثر من 4 رؤساء بالهيئة بعضهم غير ليبيين.
– هناك منصب آخر حكمت فيه محكمة مصراتة بأن توليه غير قانوني وهو منصب عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
#ليبيا_24
2022-09-27 00:44:32
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