رئيس المجلس الدولة خالد المشري في جلسة المجلس الـ79:

– تقرير ديوان المحاسبة حول لنا بشكل رسمي.

– نطالب بتشكيل لجان فرعية من القطاعات، خاصة من مكافحة الفساد، واللجنة الرقابية، ولجنة الخدمات، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

– كما نطالب بتشكيل لجان فرعية لمتابعة ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية.

– بعض المناصب السيادية تعاني الآن، أبرزها هيئة مكافحة الفساد، وهناك أكثر من 4 رؤساء بالهيئة بعضهم غير ليبيين.

– هناك منصب آخر حكمت فيه محكمة مصراتة بأن توليه غير قانوني وهو منصب عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

#ليبيا_24

2022-09-27 00:44:32

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