تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول مخالفات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة:

– قيام الوزير بتضليل السلطات العليا من حيث تقديمها معلومات مغلوطة تفيد حصولها على درجة الدكتوراه، في حين أن شهادة الدفع الأخير المقدمة من قبلها للقسم المالي تضمنت درجتها الوظيفية “الخامسة”.

– تكليف 9 مستشارين دون تحديد مهامهم أو تقديمهم لأي أعمال تذكر.

-تكليف بعض الموظفين للعمل بالوزارة دون أي إجراء إداري ( عقد أو تكليف) وصرف مكافأة مالية بقيمة 2000 دينار، وإيفادهم 3 مرات لكل من دولة مصر وتركيا والإمارات.

-قيام الوزيرة بإيفاد أحد أقاربها إلى مصر على الرغم من إقامته بذات الدولة للعلاج.

-قيام الوزيرة باستلام 6 هواتف محمولة ورفضها التوقيع على الاستلام.

– نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب مع أن دعم الزواج اختصاص أصيل لوزارة الشؤون الاجتماعية.

– وجود فاقد في العديد من أذونات الصرف.

– وجود تكليف مباشر لشركة لاريمار لخدمات السفر والسياحية لإتمام إجراءات سفر الوزيرة والوفد المرافق لها لمصر، حيث تكفلت الشركة بإقامتهم بالكامل بمبلغ أكثر من 394 ألف، لمدة 9 أيام.

– تكليف شركة أقواس النخيل للخدمات والاستثمار السياحي لإتمام الإجراءات المتعلقة بالسفر للوزيرة والوفد المرافق لها لدولة تركيا بقيمة مالية قدرها أكثر من 287 ألف رغم وجود أسماء بالوفد لا تتبع للوزارة.

– عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية حيال عدد 12 سيارة حديثة لم يتم تسليمها من قبل موظفي منتقلين من الوزارة إلى جهات أخرى.

– اختفاء 8 سيارات نوع تويوتا بحجة إجراءات التمليك، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

– قيام مدير مكتب المراجعة الداخلية بالتوقيع والختم على إذن الصرف الخاص بشركة المرمر الذهبي لاستراد المواد الغذائية بقيمة أكثر من 807 ألف، والشركة النموذجية للتجهيزات بقيمة أكثر من 864 ألف دينار، على الرغم من وجود تزوير بالعقدين.

-عدم وجود السجلات المالية المتمثلة في العهد والسلف والأصول الثابتة.

– صياغة أغلب القرارات وإعداداها من قبل مستشار الوزير دون علم المكتب القانوني وعدم تعميم أغلبها.

#ليبيا_24

2022-09-27 00:53:28

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