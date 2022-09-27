وكيل وزارة الخارجية الأسبق السابق حسن الصغير: – شكشك لم يُفعّل يوماً ما يتمتع ب

وكيل وزارة الخارجية الأسبق السابق حسن الصغير:

– شكشك لم يُفعّل يوماً ما يتمتع به من صلاحيات الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة.

– أتوقع أن يتجه سفراء بعض هذه الدول في أول لقاء يجمعهم بالدبيبة، لإثارة شبهات الفساد المتضمنة بالتقرير.

– شكشك مسؤول بدوره عن هذا الأمر أيضاً، لا سيما أنه منافس سابق للدبيبة في سباق الانتخابات الرئاسية.

– لماذا ترك شكشك الجميع يمضون في تجاوزاتهم إلى النهاية وينفقون تلك الأموال؟

– لماذا لم يطالب شكشك ممن أشارت لهم التقارير السابقة بارتكاب التجاوزات برد الأموال؟.

#ليبيا_24

2022-09-27 08:54:31

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