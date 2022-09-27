دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء27/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية من مساء هذا اليوم وتكون الفرصة مؤاتية أكثر يوم الغد لسقوط الأمطار حيث من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من ( راس اجدير إلى مصراته – سهل جفارة – جبل نفوسة – ترهونة – مسلاته –بني وليد ) مما قد تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة.

في حين تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق وسط وشرق ليبيا نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة، وتتراجع بدايةً من مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

والله اعلم