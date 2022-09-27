عضو مجلس #النواب، عبد المنعم #العرفي: مصباح #دومة والهادي #الصغير وصلاح شلبي ومع

عضو مجلس #النواب، عبد المنعم #العرفي: مصباح #دومة والهادي #الصغير وصلاح شلبي ومعاذ رافع، أبرز المرشحين لشغل منصب النائب الثاني لعقيلة صالح.

ــ هناك مجموعة من القوانين ستعرض للنقاش من بينها قانون الأمن الداخلي وقانون جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة.

ــ جدول المرتبات الموحد المقدم من الحكومة الليبية، لم يحدد الوعاء المالي لمرتبات مسؤولي الدولة.

ــ هناك مايقارب 50 قانون جاهز ولكن لم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، من بينها قانون جهاز الأمن الداخلي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-27 12:53:24

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